Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

jasonstatham / Instagram

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу. Так он поддержал новый флешмоб Bottle Cap Challenge, набирающий популярность среди пользователей сети.

Задача заключается в том, чтобы ногой отвинтить крышку с бутылки, но при этом сама емкость должна остаться в неподвижном состоянии. Также открытие должно происходить с одного удара с разворота. Пользователи соцсетей выкладывают свои попытки открытия бутылок ногой, используя хэштег #bottlecapchallenge.

Участники флешмоба могут пригласить других людей попробовать свои силы. Стэйтем рассказал, что к нему обратился музыкант Джон Майер (John Mayer), который ранее сам успешно справился с испытанием.

Актер же в ответ предложил повторить трюк режиссеру Гаю Ричи и бойцу Джеймсу Мунтасри (James Moontasri). Последний уже откликнулся и снял свой ролик. Также в челлендже успел поучаствовать ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор.

Ранее в сети пользовался популярностью другой флешмоб: люди залезали в мусорные мешки, которые затем с помощью пылесоса превращались в подобие латексного костюма.

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