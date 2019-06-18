Девушки массово начали пить чай с груди

В соцсетях набирает популярность челлендж, участники которого стараются удержать предметы у себя на груди. Об этом пишет Daily Dot.

Инициатором флешмоба стала пользовательница Twitter из Японии Hcupadman. Она показала, как может поставить стакан с чаем на грудь и пить из него, при этом продолжая работать на компьютере.

Пост Hcupadman стал вирусным, набрав около 70 тысяч лайков и ретвитов. Многие юзеры также стали публиковать аналогичные видео и фото, демонстрирующие, как они удерживают напитки на груди.

Чаще всего они пили без рук азиатский пенистый чай (bubble tea), поэтому челлендж получил название Hands-Free Bubble Tea challenge или Tapioca challenge в честь входящей в состав этого чая тапиоки — разновидности крахмала.

Большинством участников челленджа оказались девушки, однако нашлись и мужчины.

Некоторые предпочитали не фотографироваться, а публиковать рисунки.

Ранее в мае пользователи сети участвовали в челлендже, превращавшем их в БДСМ-моделей. Для этого они использовали мусорный пакет и пылесос.

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