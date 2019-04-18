Поедание продуктов в упаковке превратили в опасный флешмоб

В сети набирает популярность флешмоб Shell On Challenge, целью которого является съесть что-либо вместе с упаковкой. Как сообщает The Daily Dot, это может быть как пластик или бумага, так и кожура фрукта.

The Arizona Republic пишет, что большинство видео челленджа публикуются в приложении для обмена видеосообщениями Snapchat. Издание сравнило испытание с тем, как подростки пробовали съесть капсулы для стирки в 2018 году.

Кое-кто решил сымпровизировать, не имея доступа к фруктам. Лиам Хэмм (Liam Hamm) из Аризоны опубликовал в Snapchat видео, где он съедает часть пластика, чтобы открыть упаковку моркови. «Чаще всего люди берут что-то вроде банана или апельсина, а у меня их не было, так что я откусил пластик, чтобы съесть морковь», — рассказал он изданию. По словам юноши, у него не возникло каких-либо проблем со здоровьем.

В компании Snapchat не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с популярностью такого челленджа на их платформе. При поиске в Instagram по хэштегу #shellonchallenge появляется всего два видео. На одном девушка ест банан с кожурой, а на другом — сливочное масло с бумажной упаковкой.

The Daily Dot заключает, что пока челлендж популярен лишь в Snapchat, а поедание упаковок, в том числе из пластика, потенциально может быть опасно для здоровья.

В начале 2018 года большую популярность среди подростков завоевал не менее опасный флешмоб Tide Pod Challenge, в рамках которого пользователи массово поедали капсулы стирального порошка и выкладывали видео в сеть.

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