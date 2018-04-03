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Опасный флешмоб с презервативами захватил подростков

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В сети набирают популярность видеоролики, где подростки вдыхают презервативы в нос и выплевывают их. Новый челлендж назвали «вдыханием кондомов» (Condom snorting challenge). На это явление обратил внимание американский телеканал 12news.

Суть вирусных видео состоит в резком втягивании контрацептива через одну из ноздрей. Презерватив вдыхают, пока он не опустится ниже по носоглотке — тогда его можно вытянуть пальцами изо рта. Особым мастерством считается исполнение данного процесса без помощи рук.

Впервые видео подобного содержания появились пять лет назад, однако только сейчас этот трюк стал сюжетом вирусных роликов. Эксперты отмечают, что каждый новый челлендж, распространяемый среди подростков, опаснее предыдущего, потому что тинейджеры готовы на многое ради популярности в сети.

В начале этого года в интернете распространился опасный Tide Pod Challenge: блогеры выкладывали видео, где они поедали капсулы с гелеобразным стиральным порошком. Врачи неоднократно называли этот флешмоб смертельно опасным. Также в феврале один из блогеров попытался запустить флешмоб, посвященный обжиганию частей своего тела на кухонной плите.

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