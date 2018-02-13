Полиция озаботилась новым челленджем и призвала не ночевать в магазинах

Полиция британского графства Южный Йоркшир выпустила предупреждение для подростков о набирающем популярность челлендже, в ходе которого участникам предлагается прятаться в магазинах и оставаться там до утра. Об этом сообщает портал Mashable.

Стражи порядка решились на такой шаг после пропажи 11-летнего мальчика, якобы заночевавшего в IKEA и пропавшего после этого более чем на сутки. В местной полиции заявили, что подобное поведение не только вынуждает их организовывать крупномасштабный розыск, но и является потенциально опасным — складские помещения являются травмоопасными местами.

9 февраля видеоблогер Blackspider214 снял ролик, в котором попытался продержать предплечье как можно дольше над раскаленной плитой. Он назвал это новым челленджем и призвал других подключиться к нему. Большинство зрителей не оценили самоотверженность молодого человека.

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