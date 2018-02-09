Блогер поджарил себя на плите ради славы

Blackspider214 / YouTube

Видеоблогер Blackspider214 снял ролик, в котором попытался продержать предплечье как можно дольше над раскаленной плитой. Он назвал это новым челленджем и призвал других подключиться к нему. На это обратило внимание издание Swifty.

Ролик, опубликованный на канале Blackspider214, за несколько дней набрал почти 200 тысяч просмотров. Большинство зрителей не оценили самоотверженность молодого человека: количество дизлайков в несколько раз превышает количество лайков.

В комментариях пользователи отметили, что естественный отбор работает по плану. «Мне это нравится! Мы клеймим всех идиотов, чтобы легко их узнавать», — пошутил один из зрителей.

В начале 2018 года в сети завирусился другой опасный флешмоб под названием Tide Pod Challenge, участники которого должны были проглотить капсулы стирального порошка, а затем передать эстафету друзьям. По словам врачей, моющие средства содержат этанол, полимеры и перекись водорода, которые токсичны для человеческого организма.

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