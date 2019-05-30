Мусорный пакет и пылесос превратили людей в БДСМ-моделей

Участники нового интернет-челленджа залезают в мусорные мешки, которые затем превращают в подобие латексного костюма. Видео того, как это происходит, они выкладывают в Instagram и Twitter с хэштегом #InMyBagChallenge.

Суть челленджа состоит в том, чтобы с помощью пылесоса убрать весь воздух из мусорного мешка, в котором сидит человек, после чего полиэтилен становится похожим на обтягивающую одежду. Некоторых это пугает, и они не могут сдержать крика и, как правило, заваливаются на спину.

I legit couldn’t breathe anymore after that scream😭😂😂🤣 #inmybagchallenge Фото опубликовано @_leenette

🤷‍♂️🤷‍♂️ #inmybagchallenge #bagchalllenge #vacuumchallenge #igstupidforthis #challenge #bagchalllenge #inthebagchallenge #heftybagchallenge #vacuumtrashbagchallenge #followback #cardibmarried #igstandards #2019challenge #viralchallenge #manonfire #firemanwhitehouse #manonfireindc Фото опубликовано @rice_husband

Остаться в сидячем положении не удается практически никому.

#inmybagchallenge it’s always the dumb nigggas that gotta do dumb ass shit🤦🏾‍♀️ Фото опубликовано @rey.rey.spams

Одна из пользовательниц решила проверить, как на хозяйку в обтягивающем мешке отреагируют собаки. Животные начали беспокоиться за девушку.

Ранее в мае в сети стал популярен челлендж, цель которого состоит в том, чтобы заставить детей поймать падающую банковскую карточку лбом, для чего им приходится ударяться головой о стену.

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