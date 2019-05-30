Мусорный пакет и пылесос превратили людей в БДСМ-моделей

Участники нового интернет-челленджа залезают в мусорные мешки, которые затем превращают в подобие латексного костюма. Видео того, как это происходит, они выкладывают в Instagram и Twitter с хэштегом #InMyBagChallenge.
Суть челленджа состоит в том, чтобы с помощью пылесоса убрать весь воздух из мусорного мешка, в котором сидит человек, после чего полиэтилен становится похожим на обтягивающую одежду. Некоторых это пугает, и они не могут сдержать крика и, как правило, заваливаются на спину.
Остаться в сидячем положении не удается практически никому.
Одна из пользовательниц решила проверить, как на хозяйку в обтягивающем мешке отреагируют собаки. Животные начали беспокоиться за девушку.
Ранее в мае в сети стал популярен челлендж, цель которого состоит в том, чтобы заставить детей поймать падающую банковскую карточку лбом, для чего им приходится ударяться головой о стену.