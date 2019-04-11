Журналист съел огромную порцию завтрака ради участия в соревновании и проиграл

Журналист Ричард Касл (Richard Castle) на скорость съел огромную порцию английского завтрака. Свой опыт он описал в региональном издании Derbyshire Live.

Соревнование проводит заведение Café Cru в британском городке Сводлинкоут. В рамках испытаний каждый участник должен как можно быстрее съесть английский завтрак. В огромную порцию блюда входят сосиски, бекон, хашбраун и яичница. Журналист отметил, что в таком завтраке содержится около двух тысяч калорий.

По словам Касла, вечером за день до челленджа он специально ничего не ел. Наутро мужчина пришел в кафе, где его ожидали две тарелки угощения. Журналист сумел съесть все предложенные блюда за 16 минут и 26 секунд. Он занял шестое место в рейтинге участников, — лидер справился за 13 минут и 35 секунд.

Журналист признался, что расстроился, так как планировал оказаться ближе к лидеру. Касл не исключил, что позднее попробует улучшить свой результат. По его словам, тяжелее всего было справиться с яичницей.

В конце февраля англичанка Бетан Гэскин умерла после участия в конкурсе с бисквитными печеньями. 24-летняя девушка приняла участие в фуд-челлендже, в котором надо было уместить во рту как можно больше круглых бисквитных печений. Во время конкурса еда перекрыла дыхательные пути Гэскин и она потеряла сознание. Причиной смерти стал сердечный приступ и масштабное повреждение мозга.

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