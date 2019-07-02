Макгрегор ногой отвинтил крышку с бутылки

thenotoriousmma / Instagram

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор принял участие в Bottle Cap Challenge. Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсмена.

Суть челленджа заключается в том, чтобы ногой отвинтить крышку с бутылки таким образом, чтобы крышка слетала, а емкость оставалась в неподвижном состоянии. Макгрегор справился с заданием и бросил вызов американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру.

В 2017 году Макгрегор провел поединок по боксу против Мэйуэзера. В том бою ирландец проиграл техническим нокаутом.

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