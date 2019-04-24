Соперник Макгрегора рассказал о жульничестве бойца в боксерском поединке

Боксер-любитель Майкл Макгрэйн прокомментировал выставочный поединок по боксу против бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора. Его слова приводит TMZ.
Макгрэйн заявил, что ирландец неожиданно ударил его в глаз в начале боя вместо того, чтобы удариться перчатками в знак приветствия. «Он нанес дешевый и недостойный удар прямо у себя в родном городе. Весь бой ему помогал судья, у меня не было шансов выиграть по очкам. Единственным выходом было нокаутировать Макгрегора», — рассказал боксер.
Макгрегор и Макгрэйн провели поединок 21 апреля в Дублине. Бой завершился вничью. Отмечается, что оба спортсмена обменялись несколькими серьезными ударами, несмотря на характер встречи.
В последний раз Макгрегор выступал на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в октябре 2018-го. Ирландец уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Из-за потасовки, возникшей после поединка, Макгрегор был отстранен от выступлений на шесть месяцев. В марте он объявил об уходе из спорта, но затем изменил свое решение.
В 2017 году ирландец провел поединок по боксу против американца Флойда Мэйуэзера. В том бою Макгрегор проиграл.