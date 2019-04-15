Нурмагомедов назвал Макгрегору условие проведения боя-реванша

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в Twitter написал, что команда Конора Макгрегора может рассчитывать на переговоры о бое-реванше, если ирландец «что-нибудь выиграет».

Макгрегор опубликовал в микроблоге запись, в которой раскритиковал борцовские способности Нурмагомедова. Он усомнился в том, что россиянин — лучший в аспекте борьбы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Мы сильно переоценили его борьбу. Реванш все покажет», — написал ирландец.

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В комментарии пришел сам Нурмагомедов и заявил, что Макгрегор ничего не выигрывал с 2016 года. «Сначала тебе нужно что-то выиграть, и тогда мы поговорим о реванше», — написал россиянин.

Макгрегор в последний раз побеждал в октагоне в ноябре 2016 года, когда он оказался сильнее Эдди Альвареса. С того момента ирландец успел дебютировать в боксе, проиграв американцу Флойду Мэйуэзеру. В октябре Макгрегор вернулся в UFC и провел поединок против Нурмагомедова. Россиянин победил болевым приемом. В одном из последних выступлений Макгрегор отдал должное россиянину, назвав его «грозным соперником».

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В его активе 21 победа. Поражение от Нурмагомедова стало четвертым в его карьере. 30-летний россиянин не проигрывал ни разу. На его счету серия из 27 побед.

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