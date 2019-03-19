Макгрегор назвал Нурмагомедова страшным соперником и заговорил о реванше

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор вновь заговорил о том, что повторный поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова может состояться. Слова спортсмена приводит издание BJ Penn.

Макгрегор признал, что Нурмагомедов — страшный соперник, а также напомнил, что тот с детства боролся с медведями. При этом, продолжил ирландец, перед октябрьским поединком россиянин хорошо поработал над стойкой и выглядел лучше, чем Макгрегор мог предположить. «Это был его звездный час», — заявил боец.

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Макгрегор отметил, что между ним и Нурмагомедовым до сих пор существует неразрешенный конфликт, а значит, они должны встретиться в октагоне еще раз. «Я ударил его брата, когда тот сидел сверху на клетке (после боя на турнире UFC 229, когда возникла массовая драка — прим. «Ленты.ру»). Еще ничего не кончено, у нас есть разногласие, так что реванш должен состояться», — заявил ирландец.

Макгрегор проиграл Нурмагомедову в бою на турнире UFC 229. Сразу после окончания поединка россиянин выскочил из октагона и напал на спарринг-партнера ирландца, после чего началась массовая драка. Абубакар Нурмагомедов, брат Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что получил удар по лицу от «ирландской сучки», сидя на сетке. Нормально ответить Макгрегору он не смог, потому что в его левой руке была папаха.

В настоящее время все участники массовой потасовки дисквалифицированы по решению Атлетической комиссии штата Невада. 13 марта Нурмагомедов сообщил, что планирует вновь выйти в октагон в сентябре. Имя соперника спортсмен не назвал.

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