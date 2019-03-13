Нурмагомедов обозначил сроки следующего боя

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что в следующий раз выйдет в октагон в сентябре 2019 года. Слова спортсмена передает журналист Азамат Бостанов.

Нурмагомедов отметил, что в том же месяце бои проведут члены его команды Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов. Спортсмен уточнил, что его соперник пока неизвестен.

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Ранее 13 марта боец Артем Лобов, друг Конора Макгрегора, заявил, что ирландец хочет провести реванш против Нурмагомедова. По мнению Лобова, Макгрегор может победить соперника.

Последний поединок российский боец провел в октябре, когда победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после боя вспыхнула массовая драка, зачинщиком которой стал Нурмагомедов. Атлетическая комиссия штата Невада наказала за это всех участников потасовки. В частности, Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев, а Макгрегор — на шесть.

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