Нурмагомедов вошел в число самых популярных атлетов мира

Американское издание ESPN опубликовало ежегодный рейтинг самых популярных спортсменов мира. Список доступен на сайте ESPN.

Первое место в рейтинге занимает португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Второе — баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Замыкает тройку самых популярных атлетов нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Среди российских спортсменов наиболее популярным является боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. Он расположился на 15-й строчке, хотя в прошлогоднем рейтинге не попал даже в сотню.

Материалы по теме Год Орла Нурмагомедов наказал Макгрегора, Емельяненко вернулся, а Усик всех победил

Ирландец Конор Магкрегор, который уступил Нурмагомедову в октябре 2018-го, занимает пятую строчку рейтинга. Нурмагомедов — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Россиянин ни разу не проигрывал в карьере, имея в активе серию из 27 побед подряд. Нурмагомедов популярен в социальных сетях. На его Instagram-аккаунт подписано 13,9 миллиона пользователей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!