Боец UFC высмеял фото Нурмагомедова с друзьями в ванной

Американский боец смешанного стиля Нейт Диас в Twitter высмеял россиянина Хабиба Нурмагомедова. Он выложил фотографию спортсмена в ванной с друзьями.

В комментарии к публикации Диас поинтересовался: «Самбо?» Нурмагомедов является двукратным чемпионом мира по боевому самбо.

Диаса и Нурмагомедова связывают не лучшие отношения. В 2015 году на турнире WSOF 22 между спортсменами произошла стычка, которая вылилась в драку между их командами. А в августе 2018-го американец вспомнил, как дал российскому бойцу пощечину. Его и ирландца Конора Макгрегора Диас назвал своими «маленькими сучками».

Диас в последний раз выходил в октагон в 2016 году, тогда он проиграл Макгрегору судейским решением. В первом поединке против ирландца он оказался сильнее. Всего за карьеру он провел 30 боев, победил в 19-ти и проиграл в 11-ти.

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