Возможный соперник Нурмагомедова посмеялся над ударами россиянина

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон высмеял ударную технику россиянина Хабиба Нурмагомедова в своем Twitter-аккаунте.

«Пытаюсь вести себя хорошо, но ты все равно моя сучка, Хабиб! Зацените. Твоими ударами даже бумажный пакет не пробить. Видел, как ты со своей командой работаешь над передвижением ног. Готовишься избежать получения по заднице», — отметил 34-летний американец. Он также добавил, что фанаты больше любят его, а не Нурмагомедова.

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Фергюсона неоднократно называли в числе потенциальных соперников Нурмагомедова. Бойцы уже могли встретиться в октагоне четырежды. В последний раз поединок Фергюсона и Нурмагомедова должен был стать главным на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в апреле 2018-го. Американец получил травму и снялся с боя. Нурмагомедов бился с Элом Яквинтой и завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе. На UFC 229 россиянин подтвердил свой статус, защитив титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором.

На счету Фергюсона 24 победы и всего три поражения. Американец обладатель победной серии в UFC, которая насчитывает 11 боев. Нурмагомедов одержал победы во всех 27 поединках в своей карьере.

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