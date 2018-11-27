Глава UFC назвал трех претендентов на бой с Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал троих потенциальных соперников российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит ESPN.

«Бой между Нурмагомедовым и [Конором] Макгрегором побил все возможные рекорды. Он был невероятным! Хабиб победил, и у нас есть возможность устроить для него бой с Тони Фергюсоном, Дастином Порье или реванш с Конором», — заявил глава UFC.

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По словам Уайта, он не знает, когда может состояться реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором. Он отметил, что необходимо дождаться решения Атлетической комиссии Невады, так как до этого бессмысленно что-то планировать. Заседание комиссии запланировано на 10 декабря.

Последний поединок дагестанский боец провел 7 октября. Нурмагомедов победил Макгрегора, вынудив последнего сдаться, и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

После боя россиянин вылез из октагона и спровоцировал массовую драку. Конфликт удалось остановить только с помощью полицейских. Нурмагомедова не лишили титула из-за инцидента, однако заморозили выплату гонорара. Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование в отношении Нурмагомедова и Макгрегора. На это время оба бойца отстранены от участия в поединках.

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