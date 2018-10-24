Нурмагомедову продлили дисквалификацию

Атлетическая комиссия штата Невада продлила дисквалификацию российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора до завершения расследования инцидента после турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMAFighting.

Отмечается, что окончательное решение в отношении бойцов будет принято 10 декабря. Также комиссия решила вернуть Нурмагомедову 50 процентов гонорара от удержанных двух миллионов долларов.

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По информации журналиста MMAjunkie Джона Моргана, генеральная прокуратура считает, что именно Нурмагомедов стал виновником случившегося. Обвинение требует заморозить его доходы от поединка, включая бонусы.

Нурмагомедов в ночь на 7 октября одержал победу над Макгрегором и стал чемпионом UFC. После поединка дагестанский боец вырвался из октагона и набросился на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, а его секундант Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. В результате Нурмагомедов покинул арену в сопровождении охраны.

Россиянина не лишили титула из-за инцидента, однако заморозили выплату гонорара. Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование в отношении Нурмагомедова, спортсмен может быть дисквалифицирован и оштрафован.

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