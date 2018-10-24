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Нурмагомедову продлили дисквалификацию

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Хабиб Нурмагомедов

Атлетическая комиссия штата Невада продлила дисквалификацию российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора до завершения расследования инцидента после турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMAFighting.

Отмечается, что окончательное решение в отношении бойцов будет принято 10 декабря. Также комиссия решила вернуть Нурмагомедову 50 процентов гонорара от удержанных двух миллионов долларов.

По информации журналиста MMAjunkie Джона Моргана, генеральная прокуратура считает, что именно Нурмагомедов стал виновником случившегося. Обвинение требует заморозить его доходы от поединка, включая бонусы.

Нурмагомедов в ночь на 7 октября одержал победу над Макгрегором и стал чемпионом UFC. После поединка дагестанский боец вырвался из октагона и набросился на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, а его секундант Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. В результате Нурмагомедов покинул арену в сопровождении охраны.

Россиянина не лишили титула из-за инцидента, однако заморозили выплату гонорара. Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование в отношении Нурмагомедова, спортсмен может быть дисквалифицирован и оштрафован.

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