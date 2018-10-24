Друг Макгрегора поставил ультиматум UFC ради боя с другом Нурмагомедова

Российский и ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов недоволен отменой поединка против Зубайры Тухугова и пригрозил покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Его слова приводит ESPN.

Лобова беспокоит то обстоятельство, что Тухугова могут уволить из UFC. «Если его уберут, я тоже уйду. Буду драться с ним в ACB (Absolute Championship Berkut — российская организация MMA, прим. «Ленты.ру»), Bellator или любой другой лиге, которая будет на это готова. Но я его достану», — заявил Лобов.

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Друг Тухугова Хабиб Нурмагомедов также заявил о своем отношении к возможному увольнению бойца. Он пригрозил UFC своим уходом из организации.

Бой между Тухуговым и Лобовым должен был состояться на турнире UFC Fight Night 138 27 октября. Однако, из-за участия Тухугова в беспорядках после боя Нурмагомедова и Конора Макгрегора на UFC 229, чеченский боец лишился поединка с Лобовым. Вместо него в октагон выйдет американец Майкл Джонсон.

Лобов — боец из команды SBG Ireland, которую представляет Макгрегор. Как и ирландец, он находится в напряженных отношениях с окружением Нурмагомедова.

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