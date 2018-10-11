Нурмагомедов выдвинул UFC ультиматум

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен выступил в Instagram.

Нурмагомедов выразил возмущение тем, что UFC отменила бой его друга Зубайры Тухугова, который принял участие в потасовке после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянин недоволен тем фактом, что со стороны организации не последовало санкций в отношении окружения Макгрегора.

«(...) Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», — подчеркнул Нурмагомедов. Он отметил, что UFC может оставить себе его гонорар, выплата которого пока заморожена.

7 октября в главном бою UFC 229 Нурмагомедов победил претендента на чемпионский пояс Макгрегора. После поединка началась потасовка: россиянин набросился на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, Тухугов в свою очередь напал на самого Макгрегора. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцы, поучаствовавшие в драке в октагоне больше не будут выступать под эгидой организации.

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