Путин высказался об атаке Нурмагомедова и напомнил о «нападениях извне»

Президент России Владимир Путин поздравил бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландцем Конором Макгрегором. Видеозапись их встречи в эфире телеканала «Россия 24» появилась на YouTube.

Политик признал, что Нурмагомедов вовлечен в коммерческий спорт и дрался не столько за команду и страну, сколько за себя. В то же время Путин отметил, что как россиянину ему не безразличен успех соотечественника. Также президент высказался о нападении Нурмагомедова на спарринг-партнера Макгрегора после окончания поединка.

«Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, и мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», — заявил Путин. Он попросил отца спортсмена не наказывать его слишком сурово за этот поступок.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Россиянин победил болевым приемом в четвертом раунде, после чего вылез из октагона и атаковал Диллона Дэниса. В результате возникла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и полиции.

Из-за этой выходки россиянин был близок к лишению чемпионского пояса, однако глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт заявил, что титул останется у Нурмагомедова. В настоящий момент Атлетическая комиссия штата Невада ведет расследование, на Нурмагомедова может быть наложена дисквалификация.

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