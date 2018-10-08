Названа причина драки после боя Нурмагомедова и Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что стало причиной драки, произошедшей после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит ТАСС.

«Тренер из команды Макгрегора постоянно выкладывал фотографию, что в руке Хабиба вино, выпивает, разливает, в таком цвете представлял его. Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию», — заявил Нурмагомедов-старший.

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Отец россиянина отметил, что просил сына не реагировать на подобные выпады и тем более никого не трогать. «У тебя есть соперник, сконцентрируйся на нем — и все. Когда Хабиб схватил удушающим приемом Макгрегора, взглянул на тренерский штаб, тот человек начал его оскорблять, и потом Хабиб перелетел через октагон — это недопустимо», — добавил он.

Ранее 8 октября отец Нурмагомедова пообещал применить к сыну самые жесткие санкции за драку после боя.

После победы над Макгрегором на турнире UFC 229 Нурмагомедов вырвался из октагона и напал на тренера ирландца Диллона Дэниса. Это спровоцировало драку между командами спортсменов. Позднее комментатор Джо Роган заявил, что Дэнис провоцировал российского бойца.

Для Нурмагомедова победа над Макгрегором стала 27-й в 27 проведенных боях в профессиональной карьере. Спортсмен впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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