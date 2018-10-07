Назван зачинщик драки после боя Нурмагомедова и Макгрегора

Американский комментатор Джо Роган рассказал, почему чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов устроил драку после победы в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит SportsJoe.

«Диллон Дэнис (спарринг-партнер Макгрегора — прим. "Ленты.ру") оскорблял Нурмагомедова. Он говорил что-то в его адрес и провоцировал. После этого Хабиб просто перепрыгнул через ограждение и атаковал его. Я не мог поверить глазам. Думал, что Нурмагомедов просто взберется на ограждение и пошлет их к чертовой матери», — заявил Роган.

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После победы над Макгрегором в главном бою турнира UFC 229 Нурмагомедов вырвался из октагона и напал на Дэниса. Это спровоцировало драку между командами спортсменов. В частности, боец UFC Зубайра Тухугов атаковал Макгрегора в клетке. Конфликт удалось остановить только с помощью полицейских.

Нурмагомедов остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере. Спортсмен впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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