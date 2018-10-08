Отец Нурмагомедова пообещал применить к сыну самые жесткие санкции

Отец и тренер российского бойца MMA Хабиба Нургагомедова Абдулманап пообещал наказать сына за драку после боя. Об этом он заявил в комментарии телеканалу «Рен ТВ».

«Ты делаешь все, что хочешь в октагоне. За пределами — дети, женщины, посторонние люди. Моя команда всегда славилась дисциплиной, поэтому санкции к Хабибу будут более жесткими, чем UFC», — сказал Нургагомедов-старший, добавив, что несет ответственность за случившееся.

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После победы над Макгрегором в главном бою турнира UFC 229 Нурмагомедов вырвался из октагона и напал на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса. Это спровоцировало драку между командами спортсменов.

Нурмагомедов остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере. Он впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Глава промоушена Дэйна Уайт не исключил, что российский боец может лишиться пояса из-за случившегося.

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