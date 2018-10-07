Российский боец UFC пристыдил Нурмагомедова

Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник прокомментировал нападение россиянина Хабиба Нурмагомедова на ирландца Конора Макгрегора после поединка. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Драка Хабиба после боя? Очень стыдно за поведение наших соотечественников. Сейчас это обсуждается больше, чем сам поединок. То, что произошло, выставляет нас в негативном свете. Пусть он уже сам объясняет, почему полез в драку после боя. В UFC расстроены этим. Поступок Хабиба омрачил положительную концовку. Как правило, после боя, тем более, победного, так не поступают», — заявил Олейник.

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После победы над Макгрегором в главном бою турнира UFC 229 Нурмагомедов вырвался из октагона и напал на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса. Это спровоцировало драку между командами спортсменов. В частности, боец UFC Зубайра Тухугов атаковал Макгрегора в клетке. Конфликт удалось остановить только с помощью полицейских.

Нурмагомедов остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере. Он впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Глава промоушена Дэйна Уайт не исключил, что российский боец может лишиться пояса из-за случившегося.

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