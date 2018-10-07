Потасовка Макгрегора с братом Нурмагомедова попала на видео

dr.beauhightower / Instagram

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор после шоу UFC 229 нанес несколько ударов по лицу брата Хабиба Нурмагомедова. Видео появилось в Instagram-аккаунте dr.beauhightower.

После поединка в зале вспыхнула драка, инициатором которой стал Нурмагомедов, выпрыгнувший за пределы октагона, чтобы разобраться с командой Макгрегора. Ирландец тоже хотел перепрыгнуть ограждения и вступить в драку. За ним бросился брат Нурмагомедова Абубакар, и сидя верхом на заграждении, получил несколько ударов от Макгрегора.

Главный бой турнира UFC 229 завершился победой Нурмагомедова. Россиянин остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере. Спортсмен впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!