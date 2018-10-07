Брат Нурмагомедова показал увечья от удара «ирландской сучки»

Абубакар Нурмагомедов, брат российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, показал синяк, который он получил в драке с командой Конора Макгрегора после окончания поединка на турнире UFC 229. Видео он выложил в Instagram-сторис.

«***** (Обалдеть), залез, короче, на сетку, и эта, ***** (блин), ирландская сучка ударила меня. Я в **** (шоке). Но я тоже не остался, двоечку дал. Бам, бух. Папаха помешала, папаха в левой руке была», — рассказал Нурмагомедов, не уточнив, от кого именно получил удар.

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Драка началась после того, как Хабиб Нурмагомедов выскочил из октагона и напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллана Дэниса. В клетке в этот момент секундант дагестанца Зубайра Тухугов, действующий боец UFC, атаковал ирландца.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде. Из-за инцидента не была проведена церемония награждения. Глава UFC Дэйна Уайт допустил, что дагестанец может быть лишен чемпионского титула.

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