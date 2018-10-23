Названы причины конфликта Нурмагомедова и Макгрегора

Боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов, являющийся членом команды Конора Макгрегора, в интервью YouTube-каналу ESPN рассказал о причинах конфликта между ирландцем и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

«Сначала у нас были нормальные отношения — между мной и Нурмагомедовым, а также между Хабибом и Конором. Мы уважительно относились друг к другу. Однако в какой-то момент Хабиб зачем-то начал называть Конора "chicken" (цыпленком, петухом). Я не знаю, почему он так начал говорить, ведь Макгрегор ничего плохого про него не говорил», — заявил Лобов.

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По мнению бойца, Нурмагомедов знал, что в России это одно из самых серьезных оскорблений, но все равно называл так Макгрегора. «В России так называют людей, которых изнасиловали в тюрьме. Хабиб это знает — все это знают. Это очень серьезное оскорбление», — отметил он.

Макгрегор был соперником Нурмагомедова в титульном бою на турнире UFC 229. Россиянин победил его болевым приемом в четвертом раунде и защитил пояс чемпиона в легком весе.

В апреле 2018-го Лобов столкнулся с Нурмагомедовым в лобби нью-йоркского отеля, где российский боец вместе с группой товарищей прижал ирландца к стенке. Дагестанец использовал нецензурную лексику в адрес Лобова.

Лобов — спарринг-партнер Макгрегора, живет и тренируется в Ирландии. По словам Макгрегора, Лобов оказал влияние на его спортивные успехи.

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