Макгрегор назвал свои ошибки в проигранном бою с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор проанализировал бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229. Пост он опубликовал в Instagram.

Макгрегор признал, что первый раунд поединка остался за россиянином, потому что он был в более выгодной позиции в партере, хотя не нанес ирландцу ощутимого вреда. «Во втором раунде он убегал от меня, пока не нанес этот удар с правой (после него Макгрегор оказался в нокдауне — прим. "Ленты.ру"). Это изменило ход раунда и всего поединка. Классный удар», — признал ирландец.

Макгрегор заявил, что во время подготовки не уделил внимания работе Нурмагомедова в стойке, делая акцент на борьбе и защите. Второй раунд он назвал худшим в своей карьере, однако отметил, что вернулся и смог выиграть в третьем. В последнем же раунде Макгрегор совершил «критическую ошибку», отдав Нурмагомедову спину, после чего россиянин применил болевой прием и заставил соперника сдаться.

Макгрегор заявил, что если не получит мгновенный реванш, то будет драться со следующим соперником в очереди.

Поединок состоялся в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. На кону стоял пояс чемпиона в легком весе, который защитил Нурмагомедов. После боя он напал на спарринг-партнера Макгрегора и спровоцировал массовую драку. В настоящий момент в отношении россиянина и ирландца ведется расследование.

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