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12:29, 15 июля 2026Из жизни

Воры украли инструменты на 7,7 миллиона рублей и попались из-за селфи с места преступления

В США преступники украли вещей на $100 тысяч и попались из-за селфи на месте преступления
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @American.Canyon.Police.Department

В американском штате Калифорния задержали преступников, которые украли медную проволоку и инструменты на 100 тысяч долларов (7,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Fox News.

6 июля двое преступников проникли на территорию предприятия и обокрали его. Полицейским удалось идентифицировать два автомобиля, на которых они могли перемещаться. На следующий день одна из машин попалась на глаза сотрудникам офиса шерифа округа Аламеда. За рулем оказался 53-летний Дэниел Лемас из города Хейвард.

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В ходе обыска сотрудники полиции нашли у мужчины в телефоне селфи, сделанные на месте преступления накануне. Лемаса арестовали. 8 июля был задержан второй вор — 49-летний Деннис Тайлидж. Мужчин обвинили в сговоре с целью совершения тяжкого преступления. Позже следователи нашли часть похищенных вещей.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина украл из храма латунные подсвечники и объявил Будду своим соучастником. Преступник заявил, что воспринял улыбку изваяния легендарного святого как сигнал к действию.

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