Вор объявил легендарного святого своим соучастником

В Таиланде мужчина обворовал легендарный храм и объявил Будду своим соучастником

В Таиланде мужчина украл из храма латунные подсвечники и объявил Будду своим соучастником. Об этом сообщает The Thaiger.

Вора задержали 28 июня в знаменитом бангкокском храме Ван Пхо. Сотрудники полиции, дежурившие внутри, заметили человека с пластиковым пакетом в руках, направлявшегося к выходу. Дежурным показалось, что прихожанин странно себя ведет, и они решили обыскать его. В пакете оказались украденные подсвечники.

На допросе мужчина рассказал, что молился у статуи легендарного святого и расценил его улыбку как разрешение взять подсвечники. Вор заявил, что собирался пожертвовать их храму в провинции Утхайтхани. Однако следователям удалось выяснить, что преступник похитил предметы культа, чтобы продать их. Ему предъявлено обвинение в краже.

Ват Пхо — первый буддийский храм на территории Бангкока. Он был построен в XII веке, является одной из самых почитаемых буддийских святынь и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В мае там задержали вора, который украл ящики с пожертвованиями. Преступник заявил, что заранее извинился перед духами, а также произнес заклинание невидимости, но оно подвело его.