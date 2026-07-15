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12:25, 15 июля 2026Наука и техника

ВС России ограничат применение украинских Rafale на Украине

MWM: Французские Rafale на Украине столкнутся с ограничениями ВС России
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Применение французских Rafale на Украине столкнется с ограничениями со стороны Вооруженных сил (ВС) России, пишет Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал прокомментировал планы французской стороны направить Киеву новые самолеты.

«Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», — говорится в публикации западного журнала.

Там же отмечается, что другие российские истребители — Су-35С и Су-30СМ — также обладают перед Rafale значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности, дальности воздушного боя и летных характеристиках.

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Тем не менее издание отмечает, что Rafale превосходят по основным тактико-техническим характеристикам все имеющиеся на данный момент у Киева истребители — F-16, МиГ-29, Mirage 2000 и Су-27. Журнал напоминает, французский самолет не может конкурировать с американским F-35, а его боевой потенциал давно подвергается сомнению.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram рассказал, что Украина и Франция подписали важное соглашение в оборонной сфере, предполагающее, в частности, поставку Киеву 16 истребителей Rafale.

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