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17:37, 14 июля 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал о важном соглашении с Францией

Зеленский: Украина подписала с Францией соглашение в оборонной сфере
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Украина и Франция подписали важное соглашение в оборонной сфере. Об итогах переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Украина получит лицензии на производство очень серьезного оружия — ракет SCALP, бомб AASM, а также, совместно с Италией, ракет Aster 30», — написал он.

Зеленский также рассказал, что Киев закупит 16 самолетов Rafale. А украинские пилоты и механики начнут обучение во Франции.

Зеленский прибыл во Францию 13 июля. В ходе встречи со странами-участницами «коалиции желающих» он обсуждал построение новой антибаллистической системы.

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