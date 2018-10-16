Отец Нурмагомедова назвал условия для реванша с Макгрегором

Отец российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап назвал условия для проведения боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит РИА Новости.

«Мое мнение: считаю, что денег мало они дают Хабибу, потому что до этого они давали Конору в три раза больше, чем Хабибу. А теперь мы хотим, чтобы нам давали в пять раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили его сдаться», — заявил Нурмагомедов-старший.

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По мнению отца российского бойца, Макгрегору нет смысла вновь драться с Нурмагомедовым. «Если Конор считает нужным, пусть покажет, что он готов хотя бы против таких бойцов выходить биться, как Ислам Махачев, Тони Фергюсон», — добавил он.

Нурмагомедов на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После остановки боя россиянин напал на тренера соперника Диллона Дэниса, а его секунданты атаковали Макгрегора. В итоге гонорар Нурмагомедова за поединок до окончания разбирательства удерживает Атлетическая комиссия штата Невада. Санкции в отношении бойца до сих пор не применены.

По словам журналиста MMA Fighting Шахина Аль-Шатти, Нурмагомедов должен получить два миллиона долларов, а ирландец — на один миллион больше. Гонорары не учитывают процент от продаж платных трансляций.

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