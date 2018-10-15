Макгрегор бросил мяч хуже ребенка и все равно остался доволен

@thecheckdown / Twitter

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор стал специальным гостем матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас Ковбойс» — «Джексонвилль Джагуарс» и совершил символический бросок мяча перед началом встречи. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте The Checkdown.

Макгрегор прошелся по полю и произнес речь перед игроками «Ковбойс». Затем он исполнил бросок, но мяч полетел по неправильной траектории. «Думаю, Макгрегор выбрал правильный вид спорта», — написали авторы.

Пользователи Twitter решили не говорить о «способностях» Макгрегора, чтобы не расстроить его.

«Конор Макгрегор не умеет бросать мяч, но мы не расскажем ему об этом».

Однако воздержаться решили не все.

«ЛОООООЛ. Я видел детей, которые кидают мяч лучше Конора Макгрегора».

«Очевидно, что Макгрегор не умеет выбрасывать удары и футбольные мячи».

«Думаю, никто не бросал мяч при Коноре, когда он рос».

Сам Макгергор опубликовал несколько фотографий с матча, репостнул видеозапись, на которой он произносил речь, и назвал приглашение на матч «великой честью».

В ночь на 7 октября Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Ирландец сдался после болевого приема в четвертом раунде.

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