Макгрегор бросил мяч хуже ребенка и все равно остался доволен

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор стал специальным гостем матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас Ковбойс» — «Джексонвилль Джагуарс» и совершил символический бросок мяча перед началом встречи. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте The Checkdown.
Макгрегор прошелся по полю и произнес речь перед игроками «Ковбойс». Затем он исполнил бросок, но мяч полетел по неправильной траектории. «Думаю, Макгрегор выбрал правильный вид спорта», — написали авторы.
Пользователи Twitter решили не говорить о «способностях» Макгрегора, чтобы не расстроить его.
«Конор Макгрегор не умеет бросать мяч, но мы не расскажем ему об этом».
Однако воздержаться решили не все.
«ЛОООООЛ. Я видел детей, которые кидают мяч лучше Конора Макгрегора».
«Очевидно, что Макгрегор не умеет выбрасывать удары и футбольные мячи».
«Думаю, никто не бросал мяч при Коноре, когда он рос».
Сам Макгергор опубликовал несколько фотографий с матча, репостнул видеозапись, на которой он произносил речь, и назвал приглашение на матч «великой честью».
В ночь на 7 октября Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Ирландец сдался после болевого приема в четвертом раунде.