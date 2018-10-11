Нурмагомедов и Макгрегор установили рекорд UFC

Турнир UFC 229, главным боем которого стал поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, стал рекордным по количеству проданных на территории США трансляций. Об этом сообщает MMA Fighting.

Абсолютный бойцовский чемпионат продал 2,4 миллиона платных трансляций. Минимальная стоимость составила около 90 долларов. Выручка UFC от продажи трансляций пока не подсчитана.

Предыдущий рекорд был поставлен в 2016 году, когда Макгрегор дрался с Нейтом Диасом. Тогда промоушену удалось реализовать 1,5 миллиона трансляций.

Турнир состоялся в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Нумагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После поединка началась потасовка: россиянин набросился на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, а его секундант Зубайра Тухугов в свою очередь напал на самого Макгрегора.

После этого глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцы, участвовавшие в драке, будут уволены из промоушена. Это в первую очередь касалось Тухугова, который должен был выйти на бой против друга Макгрегора Артема Лобова. 11 октября Нурмагомедов выдвинул UFC ультиматум: он пообещал разорвать контракт с промоушеном, если он уволит Тухугова. Он отметил, что UFC может оставить себе его гонорар, выплата которого пока заморожена.

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