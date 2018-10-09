Макгрегору запретили драться после поединка с Нурмагомедовым

Врачи запретили ирландскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) принимать участие в поединках в ближайший месяц. Об этом сообщает Daily Mail.

Медики заявили, что Макгрегор сильно подорвал здоровье во время поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Полученные травмы не дают ирландцу возможности не только участвовать в боях в ближайшие 4-5 недель, но и проводить контактные тренировки.

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Макгрегор проиграл Нурмагомедову на турнире UFC 229. Россиянин победил соперника удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка ирландец заявил о желании провести бой-реванш и пообещал продолжить войну против россиянина.

Президент UFC Дэйна Уайт, отвечая на пресс-конференции на вопрос о повторном поединке Нурмагомедова и Макгрегора, заявил, что «постарается держать этих парней подальше друг от друга».

Для Нурмагомедова эта победа стала 27-й в карьере в 27 боях. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21-й победе.

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