Макгрегор объявил о продолжении войны с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высказался в Twitter после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается», — написал Макгрегор.

Нурмагомедов в рамках турнира UFC 229 победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка ирландец заявил о желании провести бой-реванш против россиянина.

Президент UFC Дэйна Уайт, отвечая на пресс-конференции на вопрос о повторном поединке Нурмагомедова и Макгрегора, заявил, что «постарается держать этих парней подальше друг от друга».

Для Нурмагомедова эта победа стала 27-й в карьере в 27 боях. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21-й победе.

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