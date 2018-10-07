Задушенный Макгрегор захотел реванша с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор написал в Twitter, что хочет провести бой-реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Хороший удар. Жду реванша», — заявил спортсмен.

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Глава UFC Дэйна Уайт, отвечая на пресс-конференции на вопрос о повторном поединке Нурмагомедова и Макгрегора, заявил, что «постарается держать этих парней подальше друг от друга».

Их бой состоялся в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе и завершился в четвертом раунде. Нурмагомедов провел удушающий прием и заставил соперника сдаться. После этого он выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. Началась массовая драка, после которой Уайт отказался отдавать россиянину чемпионский пояс. Позднее он допустил, что Нурмагомедова могут лишить титула.

Для Нурмагомедова эта победа стала 27-й в карьере в 27 боях. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.

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