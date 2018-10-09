Отец Нурмагомедова простил Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, в Instagram заявил, что прощает ирландца Конора Макгрегора.

«Я прощаю Конора Магрегора, все в прошлом. Надо сделать анализ всего, что происходило, и извлечь уроки. Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками, решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь, в этом есть благо», — написал Нурмагомедов-старший.

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Макгрегор неоднократно позволял себе грубые выражения в адрес отца российского спортсмена, а также высказывался об исламе до боя с Нурмагомедовым. В ночь на 7 октября он проиграл россиянину в четвертом раунде поединка — ирландец сдался после болевого приема соперника.

После этого Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и напал на Диллона Дэниса — спарринг-партнера Макгрегора. Он, по словам Джо Рогана, оскорблял россиянина. После этого в октагоне и за его пределами вспыхнула массовая драка, которую смогли остановить полицейские.

Отец дагестанского бойца пообещал, что жестко накажет его за этот поступок.

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