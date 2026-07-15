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12:31, 15 июля 2026Интернет и СМИ

Победителя кулинарного шоу внезапно не стало в 44 года

Победителя британского кулинарного шоу Дома Тейлора внезапно не стало в 44 года
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @SamsFoodChronicles

Шеф-повара Дома Тейлора, одержавшего победу в кулинарном шоу «Пятизвездочная кухня: Следующий большой шеф-повар Британии» (Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef), внезапно не стало. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на команду ресторана, в котором он работал.

«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной нашего основателя, шеф-повара Дома Тейлора. (...) Его страсть, талант и щедрость тронули очень многих людей, и его наследие продолжит вдохновлять тех, кому посчастливилось знать его лично и пробовать его еду. Нам будет его очень не хватать», — сказали коллеги Тейлора.

Причина смерти шеф-повара не называется. Ему было 44 года.

«Благодаря Дому я получил свою первую в жизни работу на кухне. Он научил меня многому», — отреагировал на новость его бывший сотрудник. «Посылаю любовь и силы его команде. Дом был особенным человеком», — заявила автор кулинарных книг Мелисса Томпсон.

Дом Тейлор стал победителем шоу «Пятизвездочная кухня: Следующий большой шеф-повар Британии» в 2023 году. Позднее он открыл в Лондоне ресторан The Good Front Room, специализирующийся на карибской кухне. В соцсетях шеф-повар признавался, что ему нравится видеть, как члены семьи и друзья собираются за одним столом, общаются и делятся едой.

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