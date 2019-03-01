Нурмагомедов пожаловался на тяжелую жизнь мужчины

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте высказал мнение о жизни современных мужчин.

Нурмагомедов заявил, что жизнь мужчины и проблемы всегда будут неразделимы. «Не бывает такого, что ты мужчина, и у тебя нет проблем. Быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время», — добавил боец.

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25 февраля Нурмагомедов выступил против спектакля «Охота на мужчин». Боец раскритиковал непристойное содержание спектакля и заявил, что подобные мероприятия не должны проходить на территории Дагестана.

На данный момент спортсмен отстранен от боев в UFC из-за инцидента после победы над ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018-го. После поединка российский боец устроил драку с секундантами соперника, а команды спортсменов начали потасовку друг с другом. В результате участники случившегося были наказаны штрафами и дисквалификацией. Нурмагомедов должен вернуться в октагон в июле 2019 года.

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