Начавший борьбу с «грязным» театром Нурмагомедов стал мемом

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте выступил с критикой спектакля «Охота на мужчин» и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей.

Боец раскритиковал непристойное содержание спектакля и заявил, что подобные мероприятия не должны проходить на территории Дагестана. В ответ на это пользователи Twitter придумали, с чем еще может бороться Нурмагомедов.

— качественый макияш задёшово (@nadyanenado) 26 февраля 2019, 10:01

— La Russie parle (@Russia_calls) 26 февраля 2019, 09:28

Нурмагомедов не первый раз выражает недовольство некоторыми культурными мероприятиями в Дагестане. Например, в сентябре 2018-го боец одобрил отмену концерта музыканта Егора Крида.

Нурмагомедов — обладатель пояса чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата. Российский спортсмен ни разу не проигрывал на протяжении карьеры. На его счету 27 побед.

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