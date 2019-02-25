Нурмагомедов увидел сексуальную сцену и начал борьбу с «грязным» театром

Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram пост, в котором раскритиковал спектакль «Охота на мужчин». Спортсмен призвал оградить родную республику Дагестан от «грязи».

Нурмагомедов опубликовал кадр из видеозаписи сексуальной сцены. Он обратился к мужчинам Дагестана с призывом начать «наводить порядок». По мнению бойца, в противном случае положение республики «будет только ухудшаться». «Дагестан — это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен», — написал Нурмагомедов.

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Спортсмен также задал вопрос местным чиновникам: «Кто вообще отвечает за это?» Дагестан же он назвал «землей чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин».

Нурмагомедов не в первый раз выступает против проведения мероприятий на территории республики. Так, в сентябре 2018-го он вступил в Instagram-перепалку с музыкантами лейбла Black Star Егором Кридом и Тимати. Спортсмен поддержал отмену концерта Крида в Махачкале, за что был раскритикован и Тимати, и самим Кридом. В итоге бойца и рэперов помирил Рамзан Кадыров.

«Охота на мужчин» — спектакль режиссера Владимира Моташнева. По сюжету, замужняя героиня (актриса Анна Михайловская) встречает «молодого интеллигента», после чего в его жизни начинается «полный хаос». Спектакль прошел в Махачкале 23 февраля.

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