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Кадыров раскрыл секрет примирения Тимати и Нурмагомедова

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров помирил враждовавших бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и основателя лейбла Black Star Тимати. Об этом он рассказал в Instagram-аккаунте.

По его словам, Тимати «с большим пониманием» принял аргументы о необходимости соответствия репертуара исполнителя специфике региона. Кадыров отметил, что Нурмагомедов не хотел задеть достоинство российского исполнителя, когда использовал «крепкие выражения в своих нашумевших постах». Глава Чечни считает их двоих своими «Братьями».

Главное в нашей жизни - взаимопонимание... Оно невозможно без обоюдного стремления к истине. При этом должен быть кто-то, кто возьмёт на себя миссию по достижению такой богоугодной цели в отношениях между людьми... И @khabib_nurmagomedov Хабиба Нурмагомедова, и @timatiofficial Тимура Беноевского (Тимати) я считаю своими Братьями. В данный момент, после общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто. Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать... А что касается Хабиба, то здесь, как оказалось все ещё проще. Он и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах. Я хочу вас заверить ещё кое-в чем. Тимур сказал мне, что болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией. В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз - прыжку дружбы))) А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название - «Шалинский свадебный прыжок»))) Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья. Благодарю и Хабиба и Тимура за выдержку и понимание. Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу. Желаю всем нам мира, согласия и, что так же важно - взаимопонимания!

Фото опубликовано @za_kadyrov_95

«В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз — прыжку дружбы))) А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название — "Шалинский свадебный прыжок"))) Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья (орфография и пунктуация авторские — прим. «Ленты.ру»)», — заключил Кадыров. Он порадовался тому, что его «скромное посредничество сослужило такую добрую службу».

Рэп-исполнитель поделился записью Кадырова у себя на Instagram-странице, сопроводив репост фразами «Ахмат Сила», «Хабиб Сила» и «Дагестан до встречи».

9 сентября музыкант Black Star Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз. Нурмагомедов прокомментировал данное событие, написав «Невелика потеря». Тимати и Крид указали бойцу ММА на его неправоту, однако он в резкой форме ответил рэперам. 13 сентября Кадыров списал гневные высказывания Нурмагомедова на нервы перед боем.

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