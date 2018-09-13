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Кадыров списал гнев Нурмагомедова на Тимати на нервы перед боем

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанцам по поводу конфликта между бойцом Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати из-за отмененного концерта Егора Крида. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Тимати.

«Братья мои, дагестанцы, не обижайте друг друга. Хабиба можно понять, он нервничает, вес сгоняет. А вы чем занимаетесь?Ерундой занимаетесь. Селфи снимаете? Говорите про Тимати всякое. Мы будем у себя наводить порядок — никто к нам не приедет: ни террористы, ни гастролеры. Давайте жить дружно, мои братья, дагестанцы», — сказал Кадыров.

Конфликт в социальных сетях между бойцом и музыкантом возник на фоне отмены концерта в Дагестане Егора Крида. Нурмагомедов положительно оценил решение не проводить мероприятие, опубликовав в своем Instagram фразу «невелика потеря». Тимати, являющийся основателем лэйбла Black Star и представляющий Крида, обратился к спортсмену также посредством Instagram, указав на неправоту Нурмагомедова. В ответ боец выступил с резким выпадом, в частности, отметив, что «каждая тварь ответит за свои слова». Тимати же в свою очередь подчеркнул, что разочаровался в Нурмагомедове и пожелал последнему удачи в предстоящем бою.

9 сентября стало известно, что концерт Крида в Дагестане отменен. Причиной стали многочисленные угрозы в адрес музыканта.

6 октября Нурмагомедову предстоит защита титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соперником россиянина станет ирландский боец Конор Макгрегор.

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