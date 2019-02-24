Макгрегора и всю Ирландию упрекнули в страхе перед Нурмагомедовым

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз считает, что ирландец Конор Макгрегор не хочет провести с его подопечным матч-реванш. Об этом он сообщил в интервью TMZ.

«Макгрегор не просил второго боя, он его не хочет. Его отец, жена, мать и дети. Да вся Ирландия. Никто там не хочет слышать о реванше. Они все боятся Нурмагомедова», — заявил Абдель-Азиз в беседе с журналистом.

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Абдель-Азиз уже высказывался по поводу возможного реванша. Менеджер усомнился в том, что повторный поединок выгоден команде Нурмагомедова.

В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Россиянин сохранил пояс чемпиона организации в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка. 30-летний российский боец набросился на тренера Макгрегора по борьбе Диллона Дэниса. Секунданты самого Нурмагомедова атаковали ирландца. За участие в беспорядках Нурмагомедов, представители его команды, а также Макгрегор получили дисквалификации со стороны Атлетической комиссии штата Невада.

Нурмагомедов ни разу не уступал в профессиональных поединках в MMA. У него 27 побед в 27 боях.

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