Менеджер Нурмагомедова посоветовал «куску дерьма» Макгрегору ходить с охраной

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз считает, что второй поединок его подопечного против ирландца Конора Макгрегора произойдет в любом случае. Его слова приводит TMZ.

Абдель-Азиз заявил, что 30-летнему ирландцу лучше передвигаться по улице с охраной. «Второй бой обязательно состоится. Пускай даже на улице, под мостом или на парковке. В этой истории еще не поставлена точка», — отметил он. Абдель-Азиз также назвал ирландца «куском дерьма».

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Нурмагомедов и Макгрегор отбывают дисквалификацию, наложенную на них решением Атлетической комиссии штата Невада. Россиянин отлучен от спорта на девять месяцев, в то время как Макгрегор — на шесть.

Менеджер Нурмагомедова ранее отвергал возможность матча-реванша. Так, в октябре 2018-го, Абдель-Азиз посоветовал ирландскому спортсмену открыть винно-водочный магазин вместо попыток добиться реванша с Нурмагомедовым.

В ночь на 7 октября 2018-го Нурмагомедов применил удушающий прием на ирландском бойце, вынудив того сдаться. Так российский боец провел свою первую защиту пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). После поединка Нурмагомедов перепрыгнул через клетку и атаковал тренера Макгрегора — Диллона Дэниса. Сам Макгрегор оказался вовлечен в драку с секундантами Нурмагомедова.

На пресс-конференции накануне UFC 229 Макгрегор неоднократно оскорблял российского бойца. В частности, он предложил мусульманину Нурмагомедову выпить виски и нелестно отозвался об отце россиянина.

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