Нурмагомедов согласился еще сто раз напасть на команду Макгрегора

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о драке после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит «Матч ТВ».

Нурмагомедов заявил, что не жалеет о случившемся. «Этот поступок не входит в список тех, о которых я сожалею. Если бы ситуация повторилась 100 раз — я бы 100 раз сделал то же самое. Ни грамма не жалею о своем поступке. Кому-то это понравилось, кому-то — нет», — отметил он.

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По словам бойца, он сделал то, что давно собирался сделать. Он добавил, что в отношении его команды предпринимались многочисленные провокации, на которые он закрывал глаза, однако 6 октября он расставил все точки над i.

В октябре прошлого года на турнире UFC 229 Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за пояс чемпиона в легком весе. После поединка дагестанский боец подрался с секундантами соперника, а его угловые устроили потасовку с Макгрегором. В результате все участники инцидента были наказаны штрафами и дисквалификацией. Нурмагомедов получил 9-месячное отстранение от Атлетической комиссии штата Невада. Если решение останется неизменным и срок не будет сокращен, он сможет вернуться в октагон в июле 2019 года.

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