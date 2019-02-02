Нурмагомедов потребовал денег для ударившего Макгрегора бойца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Twitter-аккаунте потребовал присудить бонус своему спарринг-партнеру Эседулле Эмирагаеву за удар ирландца Конора Макгрегора.

Нурмагомедов обратился с требованием к руководству UFC и лично президенту организации Дэйне Уайту. Дагестанский боец назвал лучшим выступлением вечера удар Эмирагаева со спины по голове Макгрегора и прикрепил соответствующее фото.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В октябре прошлого года на турнире UFC 229 он победил Макгрегора в бою за пояс чемпиона организации. После поединка дагестанский боец подрался с секундантами соперника, а его угловые устроили потасовку с Макгрегором. В результате все участники инцидента были наказаны штрафами и дисквалификациями. Нурмагомедов получил 9-месячное отстранение от Атлетической комиссии штата Невада. Если решение останется неизменным, и срок не будет сокращен, он сможет вернуться в октагон в июле 2019 года.

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